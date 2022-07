Dacă vrem, putem fi extraordinari! Am avut bucuria sa particip in aceasta luna fierbinte de iulie la trei evenimente, organizate in trei locuri diferite, care mi-au confirmat faptul ca noi, romanii, avem capacitatea, spiritul creativ și puterea de munca de a face lucruri extraordinare! Știu ca spațiul public este invadat de negativism și ca este extrem de ușor sa cedam tentației de a ne desconsidera propriile vieți. Știu ca este mai ușor sa spui „merge și așa!”, mai ales in contextul in care calitatea vieții este afectata de stres, nedreptați sau insatisfacții. Dar realitatea este mult mai complexa! Iar experiențele celor trei… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

