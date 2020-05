Dacă vrei să mergi în Spania, mai ai de așteptat până în iulie „Incepand din iulie primirea turistilor straini va fi reluata, in conditii stricte de siguranta’” pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, a precizat premierul socialist spaniol intr-un discurs. „Vom asigura ca turistii sa nu fie expusi vreunui risc si de asemenea ca ei sa nu reprezinte un risc pentru noi”, a precizat Pedro Sanchez. Prin acest anunt premierul spaniol a zadarnicit sperantele pentru o deschidere mai rapida a sezonului turistic in Spania , una dintre tarile cele mai afectate de pandemia de COVID-19 si care in timpul acesteia si-a transformat numeroase hoteluri in spitale.… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cand reiau țarile europene turismul și in ce condiții primesc straini. De cand vom putea calatori in Spania, Italia, Bulgaria, Grecia și Turcia Tot mai multe țari europene anunța ca vor relua treptat turismul in aceasta vara, insa cu respecatrea unor marsuri de siguranța, pentru limitarea raspandirii…

- Cand reiau țarile europene turismul și in ce condiții primesc vizitatori straini. Ce decizii au luat Spania, Italia, Bulgaria și Grecia Tot mai multe țari europene anunța ca vor relua treptat turismul in aceasta vara, insa cu respecatrea unor marsuri de siguranța, pentru limitarea raspandirii coronavirsului.…

- Spania nu isi va deschide granitele pentru turistii straini mai devreme de luna iulie, a anuntat sambata premierul spaniol Pedro Sanchez, transmite agentia DPA.''Incepand din iulie primirea turistilor straini va fi reluata, in conditii stricte de siguranta'' pentru a preveni raspandirea noului…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a prezentat miercuri scuze pentru erorile comise in gestionarea pandemiei de COVID-19 in Spania si a cerut unitate pentru a ''desavarsi'' victoria impotriva noului coronavirus, transmite agentia EFE. Sanchez s-a confruntat cu o dezbatere dura in parlamentul…

- Spania, una dintre cele mai afectate tari de epidemia de coronavirus, iese incepand de luni din blocajul total și le permite unor companii sa iși reia activitatea. In aceeași zi, Romania, mai puțin afectata de coronavirus, va prelungi starea de urgența, președintele Klaus Iohannis fiind așteptat…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a facut apel duminica la o interventie fiscala ambitioasa a UE, inclusiv o punere in comun a datoriilor, insa nu exista niciun indiciu privind o schimbare de pozitie a Germaniei in chestiunea 'coronabondurilor', relateaza DPA. "Este momentul sa actionam cu solidaritate,…

- Acesta este principalul mesaj pe care l-a transmis astazi premierul Pedro Sanchez președinților regionali, in cadrul celei de-a doua videoconferințe susținute de la intrarea in vigoare a starii deurgența."Ne aflam intr-un moment foarte critic și urmeaza zile foarte dure. Temerea este ca s-ar putea…

- Acesta este principalul mesaj pe care l-a transmis astazi premierul Pedro Sanchez președinților regionali, in cadrul celei de-a doua videoconferințe susținute de la intrarea in vigoare a starii deurgența."Ne aflam intr-un moment foarte critic și urmeaza zile foarte dure. Temerea este ca s-ar putea…