- Dupa un an 2022 cu o creștere importanta, economia Romaniei urmeaza sa incetineasca, estimandu-se ca PIB-ul real va crește cu aproximativ 2 % in urmatorii ani, din cauza inflației in urcare, a inaspririi condițiilor financiare și a urmarilor razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei. Se preconizeaza…

Fiul fostului președinte din Mozambic a fost condamnat la 12 ani de inchisoare pentru un proiect legat de pescuit care a provocat o criza economica in țara.

In 2021, din Germania s-au trimis cei mai mulți bani, 1,27 miliarde de euro. Pe locul 2 a fost Marea Britanie, cu remiteri personale in valoare de 1,18 miliarde de euro. Urmeaza Italia, cu 857 milioane de euro, și Spania, cu 412 milioane de euro, potrivit libertatea.ro. 2008 – varful remiterilorRomanii…

- Ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu, a declarat ca economia Romaniei ar putea crește cu 1,8 de anul viitor. ”O sa avem o crestere economica, prognozele ne spun 1,8. Eu cred ca o sa depasim aceste prognoze. Nu o sa fie expansiune, dar nu o sa fie nici contractie economica sau altceva, mai jos…

- Adrian Caciu: Creștere economica in Romania, in 2023, nu mai jos de 1,8%”Toate prognozele nu arata o contractie a economiei, ci arata o incetinire a vitezei de crestere sau o reducere a cresterii economice, ca sa spun asa. (...) Eu am spus: am semnalul de incetinire pe trimestrul trei, sigur il voi…

- Ne paște o criza economica? Nicolae Ciuca: „Suntem pregatiți. Romania nu este in pericolul de a intra in recesiune” Ne paște o criza economica? Nicolae Ciuca: „Suntem pregatiți. Romania nu este in pericolul de a intra in recesiune” Premierul Nicolae Ciuca da asigurari ca Romania nu va intra in recesiune…

- Previziunile economice de toamna ale Comisiei Europene pentru Romania sunt 1,8% crestere economica in 2023 si 2,2% in 2024, arata un comunicat de presa al executivului european.„Dupa un an 2022 cu o crestere importanta, economia Romaniei urmeaza sa incetineasca, estimandu-se ca PIB real va…

Presedintele USR, Catalin Drula, afirma ca Romania va trece printr-o criza economica, lucru pe care il stie intreaga clasa politica, dar reprezentantilor puterii "nu le pasa" si, in loc sa reduca politica fiscala, acestia "se mufeaza la banul public", anunța Agerpres.