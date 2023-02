Dacă STRĂNUTĂ ăsta, Despescu și Vasilescu RĂCESC instant! Pe cand ”prostimea” Ministerului de Interne era ținuta in strada cu lunile, zi și noapte, veritabila ”carne de tun” in fața nemulțumirii crescande a opiniei publice, mai – marii MAI și ai Poliției Romane aveau cu totul alte preocupari. Astfel ca, pe repede inainte, in plina pandemie – și profitand calculat de avantajele birocratice ale […] The post Daca STRANUTA asta, Despescu și Vasilescu RACESC instant! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

