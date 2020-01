Daca o vedeti, sunati urgent la Politie! In dupa amiaza zilei de 09 ianuarie 2020, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre o femeie din municipiu cu privire la faptul ca, la data de 08 ianuarie 2020, bunica sa, SOCACIU MARIȚI, de 85 de ani, a plecat de la locuința comuna din Alba Iulia și nu a mai revenit. Femeia are urmatoarele semnalmente: 150 cm inalțime; • 50 de kilograme; • Ochi albaștri; • Par carunt; La momentul dispariției purta geaca neagra, pantofi roșii cu blana alba, iar pe cap purta un batic. Femeia a fost data in urmarire, iar polițiștii au desfașurat activitați de cautare insa pana in acest moment aceasta… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

