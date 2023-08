Stiri pe aceeasi tema

- Realizarea tronsonului final al rutei alternative Suceava – Botoșani, ale carui costuri sunt estimate la 15 milioane de euro, este licitata de nu mai puțin de 23 de firme, grupate in doua asocieri.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat miercuri ca pentru tronsonul III, care va face legatura ...

- Lucrarile de asfaltare a principalei artere de circulație a Sucevei au inceput și de la intrarea in Suceava dinspre Falticeni. Corespondenta noastra, Adriana Dascalu are detalii: Dupa ce pe 8 iulie a inceput asfaltarea bulevardului principal al Sucevei, de la intrarea dinspre Botoșani, in seara zilei…

- Lucrarile de asfaltare a principalei artere de circulație a Sucevei au inceput și de la intrarea in Suceava dinspre Falticeni, miercuri seara fiind frezata o prima porțiune, pe sensul de coborare spre Metro.„Avem un nou șantier deschis in municipiul Suceava, de data aceasta, din partea ...

- Asfaltarea principalei artere rutiere din municipiul Suceava, de la intrarea in oraș, dinspre Falticeni, pana la ieșirea din cartierul Burdujeni, se amana pana la o data neprecizata. Anunțata inițial ca va incepe la 1 iulie, apoi din 3 iulie a.c., luni dimineața nu era nici un semn ca lucrurile se ...

- Principala artera rutiera din municipiul Suceava, de la intrarea in oraș, dinspre Falticeni, pana la ieșirea din cartierul Burdujeni, va intra de luni in reabilitare. Primarul de Suceava, Ion Lungu, a declarat miercuri, in conferința de presa, ca lucrarile vor incepe de luni, 3 iulie a.c. și in mod…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a verificat, astazi, stadiul lucrarilor la noua sala de sport de la Școala Gimnaziala nr. 10 din cartierul Burdujeni. Ion Lungu a precizat ca lucrarile sunt realizate de o firma serioasa și performanta, SC Simion Tehnoconstruct din Botoșani, iar sala de sport va fi gata…

