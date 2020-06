Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta a ajuns la final in cazul tanarului care a provocat un accident rutier in Botoșani. Șoferul vitezoman care a bagat șase persoane in spital, in timp ce transmitea totul pe Facebook, consumase alcool și substanțe interzie.

- In prima zi de Paște,Libertatea a publicat fotografiile in care Pepe era amendat de Poliția Capitaleiin apropierea unei biserici. Deși știa foarte bine prevederile impuse de lege,artistul nu a ținut cont de nimic in dorința de a lua Lumina Sfanta.Cel puțin asta a declarat artistul in cadrul emisiunii…

- Creștinii ortodocși din toata lumea au sarbatorit anul acesta un altfel de Paște… unul mai neobișnuit ca niciodata. In Saptamana Mare, preoții au slujit in bisericile goale, iar tristețea a fost cu atat mai mare cu cat in Vinerea Mare, prohodirea Mantuitorului a fost asistata in lacrimi, de la balcoane.…

- Ziarul Unirea Foto, Video Știrea ta| Credincioși surprinși in fața Catedralei in noaptea de Inviere: „Noi eram dedați sa venim la biserica” Slujba de Inviere a fost oficiata, sambata noaptea, la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia și in toate lacașurile de cult ale Bisericii Ortodoxe, de catre preoți…

- Intrebare: Pot participa la slujba de Inviere la biserica? Raspuns: Anul acesta slujbele din Saptamana Mare (a Sfintelor Patimiri) si de Sfintele Pasti vor fi savarsite doar de slujitorii bisericesti, fara participarea credinciosilor, fiind transmise in mediul online si pe canale TV. Patriarhia Romana…

- Sarbatorile pascale din acest an sunt cu mult diferite fața de cele din anii trecuți, din cauza pandemiei de coronavirus din lume. Astfel, noile reglementari impuse in noaptea de Inviere nu permit participarea credincioșilor la slujbe, și nici sa ia Lumina.

- Slujba de Inviere se va oficia anul acesta, cel mai probabil fara enoriași. Ceremonia care strangea an de an, mii de credincioși la Catedrala din Alba Iulia va fi transmisa live, asftel ca enoriașii vor putea asculta și vedea slujba de acasa. Biserica ortodoxa ii sfatuiește pe credincioși sa stea acasa,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a raspuns apelurilor facute de mai multe fețe bisericești din Romania, privind deschiderea bisericilor in noaptea de Inviere. Nelu Tataru are un raspuns tranșant: acest lucru nu este posibil.Citește și: Codrin Ștefanescu s-a DEZLANȚUIT la adresa lui Iohannis…