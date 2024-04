Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cinci zile de stat in spital, Radu Ayan a fost, in sfarșit, externat! Micuțul a fost preluat de parinții lui și este mai bine ca nicidoata. Atat el, cat și mama și tatal sau au facut declarații despre cum se simte copilul.

- Dupa zeci de ore de cautari, Radu Ayan, baietelul in varsta de 2 ani, disparut in Botosani, a fost gasit la mai bine de trei kilometri distanța de locul de unde disparuse. Dupa 25 de ore de cautari dramatice, Radu Ayan a fost gasit de trei salvatori langa un copac. Disparut duminica dupa-amiaza, baiețelul…

- Baiatul de doi ani din Botoșani, dat disparut in urma cu o zi, a fost gasit. Rady Ayan se afla langa o manastire, asta dupa ce a mers aproximativ trei kilometri de locul de unde plecase. Copilul a fost transportat la spital.

- Un copil de 2 ani a DISPARUT la Tudora. Zeci de polițiști și TOATA lumea il cauta Un minor de 2 ani cautat de zeci de forte de ordine in comuna Tudora, dupa ce astazi, 17 martie, polițiștii botoșaneni au fost sesizați cu privire la dispariția unui minor de 2 ani, din comuna Tudora. Acesta se afla in…

- O adolescenta a fost lovita de o mașina, in timp ce mergea pe strada, in județul Botoșani. Medicii sosiți la fața locului au gasit-o pe aceasta in coma, avand politraumatism și o fractura la glezna stanga și a fost transportata, de urgența, la spital.