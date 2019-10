Stiri pe aceeasi tema

- Viața bate filmul pentru cantareața de muzica populara Silvana Riciu. Daca anul trecut ieșea dintr-un mariaj de 20 de ani, in toamna asta s-a recasatorit și are in plan sa-și mareasca familia in viitorul apropiat. Silvana Riciu s-a maritat luna trecuta cu un coleg de breasla, Nicușor Ionița. Cei doi…

- Artista rap Nicki Minaj și soțul ei, Kenneth Petty, planuiesc nunta, la care vor participa membrii familiei și prietenii apropiați, dupa ce s-au casatorit civil, luni, la reședința lor din Los Angeles, California, potrivit wonderwall.com, scrie Mediafax.Nicki Minaj a declarat, la finalul lunii…

- In luna septembrie, Silvana Riciu si Nicusor Ionita au devenit oficial sot si sotie, pe malul lacului Cernica, iar cununia religioasa a avut loc la manastirea Dervent. Petrecerea, organizata ca la carte! Imaginile de la nunta sunt dovada faptului ca cei doi au trait cea mai frumoasa zi impreuna.

- Momente dificile pentru Silvana Riciu, la doar o saptamana de la nunta. Artista trece prin clipe delicate astazi, pentru ca se implinesc trei ani de la trecerea in nefiinta a bunului ei prieten, Aurelian Preda.

- Acuzații grave in ancheta de la Caracal. Procurorul Cristian Ovidiu Popescu, care s-a ocupat initial de cazul de la Caracal, a fost inivitat de onoare la nunta avocatei lui Gheorghe Dinca, Cristina Firica, nora lui Gigel Firica.Citește și: BOMBA in dosarul Caracal: Soțul avocatei lui Dinca,…

- Cantareața de muzica populara Silvana Riciu se pregatește sa se marite. Artista face nunta luna viitoare. Anul trecut, Silvana Riciu a divorțat dupa un mariaj care a durat aproape 20 d ani. Acum, artista se pregatește de nunta. Potrivit ciao.ro, Silvana Riciu, in varsta de 38 de ani, traiește o poveste…

- Laura Cosoi și Cosmin Curticapean s-au casatorit in 2015, dupa o relație de trei ani. Cei doi au impreuna o fetița și o casnicie așa cum și-au droit. La patru ani de la nunta, vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj pentru soțul ei. Alaturi de declarația de dragoste, Laura a atașat și o fotografie…

- Modelul german Heidi Klum, in varsta de 46 de ani, si muzicianul Tom Kaulitz, in varsta de 29 de ani, chitarist al trupei Tokio Hotel, si-au organizat nunta sambata, pe un iaht de lux ancorat langa insula italian