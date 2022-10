Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European va cere suspendarea negocierilor de aderare a Serbiei la Uniunea Europeana pentru atat timp cat Belgradul refuza sa se alature sanctiunilor blocului comunitar contra Rusiei, relateaza joi euractiv.com. Serbia a inceput negocierile de aderare la UE in ianuarie 2014, dar a inregistrat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, vineri seara, in discursul adresat natiunii, ca tara sa a demonstrat, la reuniunea Adunarii Generale a ONU de la New York, ca adevarul, puterea, initiativa si increderea in victorie sunt de partea sa. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- O conferinta ONU ce a avut ca scop semnarea in premiera mondiala a unui tratat cu caracter obligatoriu pentru protejarea vietuitoarelor marine in largul marilor si oceanelor s-a incheiat la New York fara un rezultat concret, dupa negocieri care au durat doua saptamani, informeaza DPA. Desi au fost facute…

- Sarbul Novak Djokovic (35 de ani, locul 6 ATP), nevaccinat impotriva Covid-19, a anuntat ca nu va participa la US Open, turneu programat in perioada 29 august – 11 septembrie. Djokovic a castigat 21 de turnee de Grand Slam in cariera sa. “Din nefericire, nu voi putea face deplasarea la New York de aceasta…

- Vladimir Putin a ținut un discurs surprinzator la o intalnire prin videoconferința cu guvernatorul interimar al regiunii Vladimir, Alexander Avdeev. Liderul de la Kremlin a precizat ca promovarea unui stil de viața sanatos este foarte importanta. Putin a ținut sa iși spuna parerea despre alcool la o…

- Prima Doamna a SUA, Jill Biden, a fost testata pozitiv Covid-19, prezentand ”simptome ușoare”, a anunțat, marți, Casa Alba, precizand ca soțul sau, Joe Biden este negativ, anunța BFMTV. Simptome apropiate unei raceli Soția președintelui SUA ”a inceput sa dezvolte simptome asemanatoare unei raceli” luni…

- Zeci de mii de utilizatori ai serviciilor Google au semnalat luni seara site-ului de referinta DownDetector.com intreruperi, in special in ceea ce priveste motorul de cautare, dar si Maps, aplicatia de cartografiere, relateaza marti France Presse. „Rapoartele utilizatorilor arata ca exista probleme…

- Multe – și in multe feluri – statui trebuie ca are Vladimir Putin, liderul de la Kremlin, prin lume. Ei, dar una in care e prezentat roșu ca cocoșu’ – cacofonie voita și asumata, ca e din popor, n-a avut pana acum. Pana zilele astea, adica. Intr-un parc din New York, fix la locul de joaca al copiilor,…