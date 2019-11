Stiri pe aceeasi tema

- Domnule deputat Ionel Palar, sunteți președintele organizației județene a Partidului Național Liberal. PNL are acum guvern. Ce veți face pentru Bacau? Trei sunt prioritațile mari ale momentului pentru Bacau, fara de care dezvoltarea reala nu este posibila: autostrada Iași – Targu Mureș, autostrada Bacau…

- Europarlamentarul Dragoș Benea a pledat, in cadrul emisiunii “Observatori la Parlamentul European”, difuzata de postul național de televiziune, pentru demararea cat mai urgenta a lucrarilor la Autostrada Brașov – Bacau – Iași, despre care a spus ca e singura varianta plauzibila de conectare a Moldovei…

- Actrita Tamara Buciuceanu a murit, marti, la varsta de 90 de ani. Informatia a fost confirmata de reprezentanti ai Spitalului Elias. Tamara Buciuceanu a fost una dintre cele mai apreciate actrițe romane de teatru, film și televiziune din generația de aur. Intre 1948-1951 frecventeaza Institutul de Teatru…

- Sfanta Cuvioasa Parascheva, praznuita in fiecare an pe data de 14 octombrie, este considerata un izvor de binecuvantare și sanatate duhovniceasca și trupeasca pentru toate persoanele care o cheama prin rugaciune. Pe 13 iunie 1641, moaștele au fost așezate in minunata biserica a Manastirii Sfinții Trei…

- Ansamblul monumental comemorativ de pe Dealul Coșna, dedicat eroilor din Primul Razboi Mondial, va fi inaugurat sambata, 5 octombrie, cu un ceremonial militar și religios. Monumentul Proiectul aparține Asociației Prospectorii Istoriei (API), din Comanești, și Asociației „Regimentul 15 Infanterie” (ARI).…

- In perioada 7-14 februarie 2020, Oficiul pentru Pelerinaje al Diecezei de Iasi organizeaza un pelerinaj pentru tineri in Tara Sfanta. Programul include toate locurile sfinte care ne vorbesc despre Isus, Maria si despre lumea Noului Testament. Pelerinajul nu este o excursie si nici nu are un scop turistic.…

- Dupa zece ediții in Iași, Festivalului Serile Filmului Romanesc (SFR) ajunge și la Onești. Evenimentul este organizat de Primaria Municipiului Onești și Consiliul Local, iar invitați speciali sunt Irina-Margareta Nistor (Ambasador SFR), Iura Luncașu (regizor) și Toma Cuzin (actor). Timp de patru zile…

- Dupa patru zile de jocuri disputate la Baza Sportiva a Sport Club Municipal Bacau, Cupa DJST-SCM la tenis și-a aflat caștigatorii. La startul acestei competiții s-au aliniat aproape 100 de sportivi. Prezentam in continuare clasamentele finale: -10 ani Fete: locul I Iustina Gradinariu (Iași), locul II…