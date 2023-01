Stiri pe aceeasi tema

- Noul antrenor al echipei de handbal feminin Gloria Buzau este Daniel Anca. Tehnicianul vine de pe poziția de selecționer al Naționalei masculine de juniori, avand și o experiența de 15 ani la gruparea CSM București, unde a pregatit echipa masculina, atat la seniori, cat și la juniori. Daniel Anca, prezentat…

- Echipa feminina de baschet CSM Constanta sustine astazi meciul de pe teren propriu cu CSM Targoviste, din Liga Nationala.Partida este gazduita, de la ora 16.00, de Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo;.In clasament, CSM Constanta se afla pe locul trei, cu 13 puncte, dupa cinci victorii si trei infrangeri,…

- Echipa masculina de baschet CSM Constanta sustine astazi meciul din Liga Nationala, Conferinta B, cu Dinamo Bucuresti, partida desfasurandu se in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, de la ora 18.00.In clasament, CSM Constanta se afla pe locul sapte, cu noua puncte, avand trei victorii…

- Handbalistele buzoiene revin in campionat, dupa pauza de o luna pricinuita de participarea naționalei la Campionatul European. SCM Gloria Buzau va intalni, astazi, de la ora 19.15, la Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”, formația CS Minaur Baia Mare, in etapa a 8-a din Liga Florilor. SCM Gloria Buzau este…

- HC Buzau 2012 a intalnit sambata, la Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”, pe CSU Suceava. Meciul din etapa a 13-a din Liga Naționala a venit dupa doua infrangeri la rand ale buzoienilor. Prima repriza a fost echilibrata, iar la pauza Suceava conducea la limita, 11-10. Finalul a fost insa spectaculos: HC…

- Greu, teribil de greu meciul pe care HC Buzau 2012 l-a susținut in Sala Sporturilor "Romeo Iamandi", sambata, 26 noiembrie 2022, cu CSU Suceava, 24-23(10-11). Dupa doua infrangeri la rand, buzoienii nu aveau alternativa la victorie, trei puncte care erau vitale, vizate și de trupa oaspete, in etapa…

- In etapa precedenta, echipa de pe litoral a cedat in fieful campioanei Dinamo, insa dupa un meci foarte bun al oaspetilor, care au acuzat arbitrajul. Un nou meci in Liga Nationala pentru echipa masculina de handbal CSM Constanta, care, sambata, 19 noiembrie, se dueleaza pe teren propriu cu SCM Politehnica…

- Partida este gazduita de Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta. Echipa masculina de handbal CSM Constanta sustine un nou meci de campionat, intalnind pe teren propriu CSM Bacau, in etapa a opta a Ligii Nationale. Partida se disputa sambata, 22 octombrie, de la ora 17.30, in Sala Sporturilor…