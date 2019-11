Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul puternic din Albania in urma caruia au murit numeroși oameni și alte sute au fost raniți a fost prezis de catre celebra clarvazatoare Maria Ghiorghiu. Imediat dupa tragedie, aceasta a postat un mesaj pe blogul sau in care le-a amintit oamenilor faptul ca ea a vazut acest cutremur cu ceva…

- UPDATE, ora 13:02 – Cel putin sapte persoane au decedat marti in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar circa 150 de persoane au fost ranite, unii locuitori fiind…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 pe scara Richter s-a produs in Albania, marti dimineata, și a facut zeci de victime, la o prima evaluare. De asemenea, mai multe cladiri s-au prabusit, iar locuitorii au inceput sa alerge panicati pe strazi.

- Peste 20 de persoane au fost ranite usor si au fost spitalizate, dar nu exista morti, dupa seismul cu magnitudinea de 5,6 grade pe scara Richter care s-a produs, sambata seara, la 30 de kilometri vest de capitala Albaniei, Tirana, a anuntat pentru AFP...

- UPDATE: Presa anunța ca ar fi vorba despre minim 68 de raniți, dupa ce autoritațile anunțasera inițial 20. Cutremurul s-a resimțit la mare departare de locul producerii. Un seism cu magnitudinea de 5,6 pe scara Richter s-a produs, sambata seara, la 30 de kilometri vest de capitala Albaniei, Tirana,…