- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 s-a produs luni in judetul Vrancea. Seismul a avut loc la adancimea de 88 de kilometri, arata Mediafax. Conform Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul cu magnitudinea 3,6 s-a produs la ora 9.22, in judetul Vrancea.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 s-a produs marți in zona seismica Vrancea. A fost un cutremur de adancime, care s-a resimțit in special in orașele aflate in apropierea epicentrului. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs marți, la ora…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs duminica seara, la ora locala 17:40, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 113 kilometri in apropierea…

- Cutremur in Zona Seismica Vrancea inainte de miezul noptii, la ora 22.34.Noaptea trecuta, la ora 22:34 ora locala a Romaniei , s a produs In zona Seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 9km, informeaza Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica…

- Inca un cutremur in Romania! Seismul a fost resimțit in mai multe orașe. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 6.40 in zona seismica Vrancea, in județul Buzau. Seismul cu magnitudinea de 3,2 a avut loc la adancimea de 139 de kilometri.…

- Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului , seismul a avut loc la ora 9.17 in zona seismica Vrancea, in județul Buzau.Acesta a avut magnitudinea de 3,1 și s-a produs la adancimea de 111 kilometri.Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Brașov (58 km), Ploiești…

- Seismul a avut loc la o adancime de 129 de kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: 57 km est de Brasov, 61 km nord-est de Ploiesti, 131 km sud de Bacau, 134 km vest de Braila, 137 km vest de Galati, 115 km nord de Bucuresti si 131 km nord-est de Pitesti.Acesta este al doilea cutremur care a avut…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs vineri seara, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la ora 20:31, la o adancime de de 137 km. Cutremurul s-a produs in…