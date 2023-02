Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 55 de ani a sarit de la etajul 1, unde locuia, de teama cutremurului cu intensitatea de 5,7, și a ajuns la Spitalul Județean Targu Jiu.Purtatorul de cuvant al Spitalului Județean Targu Jiu, Mihaela Țicleanu, a spus ca la UPU s-a prezentat, marți, un barbat de 55 ani, care acuza durere la…

- Un nou cutremur a fost resimțit astazi la Alba Iulia, in jurul orei 15.16. Acesta s-a produs in județul Gorj, la o adancime de 6,3 Km și a avut intensitatea de 5,7 pe scara Richter. Cu toate ca a avut intensitate mai mica decat cel inregistrat ieri (nr. 5,2 pe scara Richter), cutremurul de astazi […]…

- Un nou cutremur a fost resimțit astazi, 14 februarie 2023, in jurul orei 15:20, in județul Cluj, inclusiv in zona Turzii, la mai puțin de 24 de ore de la ultimul. Este vorba de un cutremur de 5.7 grade pe scara Richter, produs in zona Gorjului, la 205 km de Cluj-Napoca. citește și: Un cutremur [...]…

- Un nous seism a fost resimțit in partea de vest țarii, dupa cutremurul produs ieri, care a avut epicentrul in apropiere de Targu Jiu. Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 pe scara Richter a avut loc marți in zona Oltenia, județul Gorj, potrivit Institutului Național de Fizica Pamantului (INFP), insa a…

- Astazi, 14 februarie 2023, un nou seism s-a produs in zona Targu-Jiu. Din primele date emise de INFP, magnitudinea cutremurului produs la 15:16 a fost de 5.7 grade pe scara Richter, iar adancimea a fost de 28,6 km. Deocamdata nu exista informații cu privire la eventuale replici, insa acest seism a putut…

- Ahmet Eyup Turkaslan, 28 de ani, al doilea portar al Malatyei, a fost gasit astazi fara suflare. Blocul in care locuia s-a prabușit luni dimineața, in timpul primului cutremur mare care a lovit sud-estul Turciei. Un cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc luni in sudul Turciei, provincia Gaziantep.…

- Nu doar in Turcia sau Romania s-au inregistrat cutremure devastatoare, ci și in Republica Moldova. Spațiul dintre Prut și Nistru a resimțit destul seisme puternice de-a lungul istoriei sale, aflandu-se in raza zonei seismice Vrancea. Unul dintre cele mai grave s-a produs in data de 10 noiembrie 1940.…

- Politehnica Iași, locul 2 in Liga 2, vor pleca astazi in Antalya, la ora 17:00, unde va sta cantonata timp de 10 zile. Delegația moldovenilor calatorește spre Turcia chiar in ziua in care țara a fost lovita de o serie de cutremure puternice. Un cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc in sudul…