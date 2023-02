Bilanțul persoanelor decedate in urma cutremurelor care au lovit sudul Turciei si nord-vestul Siriei a urcat la 19.902, depasind numarul victimelor cutremurului din 11 martie 2011 din Japonia, cand au murit 19.759 de oameni. Cutremurul din Japonia a declansat un tsunami care a avariat grav centrala nucleara de la Fukushima, provocand scurgeri radioactive. Presedintele turc Recep Erdogan a anuntat ca cel puțin 16.710 oameni au murit in Turcia. Alte 64.194 de persoane au fost ranite. In Siria, numarul total al deceselor se ridica la cel putin 3.192 – 1.930 in zonele controlate de rebeli in nord-vestul…