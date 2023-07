Stiri pe aceeasi tema

- Doua cutremure au avut loc in timpul primelor ore ale zilei de miercuri: unul in Calarași, de 2.6 grade magnitudine pe scara Richter, și altul in Gorj, de 2 grade, potrivit Instititului Național de Cercetare-Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului (INCDFP)

- In cursul acestei zile, 12 iulie 2023, un nou cutremur a avut loc in țara noastra. Potrivit Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul din aceasta dupa-amiaza a inregistrat o magnitudine destul de ridicata, care s-a resimțit in mai multe orașe din Romania.…

- Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), doua cutremure s-au produs in Romania, astazi, 20 iunie 2023. Cele doua vin la nici 24 de ore de la ultimul astfel de cutremur produs in țara noastra, in cursul zilei de luni, 19 iunie 2023. Ce magnitudine au avut…

- Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), doua cutremure puternice au avut loc simultan, marți seara, 6 iunie 2023, in Romania. Cele doua cutremure au fost resimțite in mai multe orașe din țara.

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunța alte patru cutremure in Romania, la o zi dupa alte doua cu magnitudine 4,9 si unul cu magnitudine 4,3 s-au produs luni seara in Crisana, judetul Arad.

- Patru cutremure marți, 23 mai 2023, inregistrate in Romania. Cel mai mare a avut magnitudine de 3.2 Patru cutremure s-au produs marți, 22 mai, in Romania, cel mai mare avand magnitudine de 3.2, in Dambovița. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, patru cutremure…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), doua cutremure au fost inregistrate astazi, 20 mai, in Romania. Specialiștii au transmis ce magnitudine au inregistrat aceste seisme, dar și unde s-au produs. Iata unde au fost resimțite aceste doua cutremure care au „zguduit”…

- Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), noi cutremure au zguduit Romania, in urma cu puțin timp. Oamenii sunt foarte speriați, dupa ce in ultima perioada au fost tot mai dese seismele. Iata ce magnitudine au inregistrat seismele, dar și unde s-au produs!