Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de 4,7 grade s-a produs, duminica, in regiunea Caucaz, Rusia. Potrivit INFP, seismul a avut loc la ora 7:36, ora Romaniei, la o adancime de 50 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 52 km V de Novorossiysk, 149 km V de Krasnodar, 237 km E de Simferopol, 248 km NV de…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,5 s a produs in Iran, la granita cu estul Tuciei, duminica dimineata, potrivit Institutului National de Fizica a Pamantului. Potrivit EMSC, seismul a avut o magnitudine de 5.7 pe scara Richter.In ziua de 23 Februarie 2020, la ora 07:52:57 ora locala a Romaniei , s a produs…

- Cutremurul a avut loc la ora locala 19:37, iar epicentrul a fost stabilit la latitudinea de 37,3 grade nord si longitudinea de 141,4 grade est, la o adancime de 80 de kilometri.Seismul a fost resimtit in unele regiuni din prefectura Fukushima cu intensitatea 4 pe scara seismica din Japonia,…

- Un cutremur cu magnitudine 5,2 pe scara Richter, cu epicentrul in zona Vrancea, a avut loc vineri dimineața și a fost resimțit și in Capitala. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 85km E de Brasov, 96km S de Bacau, 100km NE de Ploiesti, 109km V de Galati, 111km NV de Braila, 149km…

- CUTREMURUL s-a produs la ora 20h15min UTC (ora locala 21h15min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat la 27 km Nord-Vest de Tirana. Cutremurul s-a produs la adancimea de 10 km si a avut magnitudinea mb de 5,1 grade. Seismul…

- Un cutremur puternic s-a produs, marți dupa-amiaza, in Jamaica și in Cuba. Seismul a avut magnitudinea de 7,7 pe scara Richter, iar autoritațile au emis o alerta de tsunami, valabila pentru zona Caraibe.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 grade pe scara Richter s-a produs, duminica, în Indonezia. Cutremur mare, duminica, în Indonezia. Potrivit INFP, un seism cu magnitudinea 6,2 grade pe scara Richter s-a produs, duminica, la ora 18:58, ora locala a României, în…

- Presedintele chilian Sebastian Pinera a promulgat luni legea privind organizarea unui referendum pe 26 aprilie 2020 cu privire la inlocuirea Constitutiei mostenite din era dictaturii generalului Augusto Pinochet (1973-1990), transmite AFP.'Aceasta reforma deschide usa si defineste calea pentru…