Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic a avut loc in Rusia! A fost declanșata starea de alerta, dupa seismul care a masurat aproape 7 grade pe scara Richter. Cutremur in Rusia. A avut o putere de aproape 7 grade pe scara Richter Un cutremur de pamant cu magnitudinea 6,9 pe scara Richter a fost inregistrat luni in regiunile…

- Un cutremur de pamant cu magnitudinea 6,9 a fost inregistrat luni in regiunile costiere ale Orientului Indepartat din Federatia Rusa, insa Ministerul pentru situatii de urgenta din aceasta tara a anuntat ca seismul nu a declansat un tsunami si ca nu au fost raportate deocamdata victime omenesti.

- Seismul s-a produs la o distanta de aproximativ 44 de kilometri sud de localitatea Petropavlovsk-Kamceatski de pe coasta rusa de la Oceanul Pacific la o adancime de 100 de kilometri, potrivit aceluiasi minister.Inregistrarile video publicate de mass-media din Peninsula Kamceatka, situata la 6.800 kilometri…

- Un cutremur de pamant cu magnitudinea 6,9 a fost inregistrat luni in regiunile costiere ale Orientului Indepartat din Federatia Rusa, insa Ministerul pentru situatii de urgenta din aceasta tara a anuntat ca seismul nu a declansat un tsunami si ca nu au fost raportate deocamdata victime omenesti si nici…

- Seismul a survenit la ora locala 12.11 (17.11 GMT) si a avut o magnitudine de 6,5 pe scara Richter, potrivit Institutului de geofizica de la Quito, citat de EFE, care precizeaza ca nu exista informatii privind producerea de victime sau pagube materiale, relateaza Agerpres.

- Seismul s-a inregistrat la o adancime de 90 de kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: 37 km vest de Focsani, 69 km nord de Buzau, 73 km est de Sfantu-Gheorghe, 87 km est de Brasov, 89 km sud de Bacau, 89 km sud-vest de Barlad.In Romania, cea mai puternica miscare tectonica din acest an, cu magnitudinea…

- Seismul s-a inregistrat la o adancime de 90 de kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: 37 km vest de Focsani, 69 km nord de Buzau, 73 km est de Sfantu-Gheorghe, 87 km est de Brasov, 89 km sud de Bacau, 89 km sud-vest de Barlad.In Romania, cea mai puternica miscare tectonica din acest an, cu magnitudinea…

- Un cutremur puternic, care s-a produs la mica adancime, a zguduit miercuri sudul Filipinelor, iar autoritatile locale au avertizat cu privire la replici si pagube. Potrivit AFP, care citeaza centrul american pentru geofizica, USGS, cutremurul a avut magnitudinea de moment evaluata la 6 si s-ar fi produs…