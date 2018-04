Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat in cursul serii de miercuri, ora 20:15, un cutremur cu magnitudinea 5 pe scara Richter reevaluat la 4.7 la adancimea de 144.738 kilometri.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: Covasna 12km , Intorsura…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs marti dimineata, la ora 3:14, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 108 kilometri, in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,6 a avut loc în urma cu putin timp, în zona Vrancea. Seismul a fost evaluat initial la 4,7 si apoi revizuit. ”În ziua de 14/03/2018 la ora 12:24:49(ora României) s-a produs în Zona seismica Vrancea,…

