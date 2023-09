Stiri pe aceeasi tema

- Seismul a provocat moartea a 632 de persoane, potrivit Ministerului de Interne. Cel putin 632 de persoane si au pierdut viata in puternicul seism care a lovit Marocul in noaptea de vineri spre sambata, provocand pagube enorme si semanand panica la Marrakech, celebra destinatie turistica, si in mai multe…

