- Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade s-a produs, vineri seara, in zona Insulei Creta, in sudul Greciei, fiind simtit puternic, anunta autoritatile de la Atena.Seismul de 5,3 grade a avut loc la ora locala 19.28 (19.28, ora Romaniei), la adancimea de 51 de kilometri, conform Institutului…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 pe scara Ritcher s-a produs, marti, in peninsula Kamceatka, in Rusia, potrivit Institutului de Geofizica al Statelor Unite (USGS), scrie Agerpres.Seismul s-a produs la ora 3:41 GMT, la o adancime de 329,7 kilometri. Epicentrul a fost stabilit la 13 kilometri distanta…

- Intr-o notificare de informare maritima (Navtex) publicata vineri, Turcia a anuntat ca va efectua acest exercitiu in largul Sadrazamkoy, in nordul Ciprului. Anuntul a fost facut dupa o declaratie a sapte lideri de state din sudul UE care au facut apel la Turcia sa inceteze politica sa de "confruntare"…

- In aceasta dimineața, la ora locala 10.27, un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter a fost inregistrat in sudul Greciei. Acesta a fost simțit și la Atena. Nu au fost raportate victime sau pierderi materiale. Institutul Geodinamic din Atena a anuntat ca epicentrul cutremurului a fost…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,1 a avut loc luni dimineata in largul insulei Hydra, in golful Saronic, in apropiere de Atena, potrivit Institutului de Geodinamica din Atena. Nu au fost inregistrate victime, potrivit autoritatilor, scrie AFP.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 s-a produs luni dimineata in largul insulei grecesti Hydra, in golful Saronic, situat in apropierea capitalei, conform Institutului de Geodinamica din Atena, relateaza AFP si Reuters. In urma seismului nu au fost raportate victime sau pagube materiale, potrivit autoritatilor…

- Un cutremur de suprafata s-a produs sambata dimineata in Grecia, la numai 10 kilometri adancime si circa 133 de kilometri vest de Patras, anunta adevarul.ro.Seismul s-a produs la ora 04:38:08 (ora locala a Moldovei), in Grecia. Cutremurul a avut magnitudinea de 4.

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter a avut loc, sambata dimineața, in Grecia, a anunțat Institutul Național de fizica a Pamantului. Seismul s-a produs la ora 04:38:08 (ora locala a Romaniei) și a avut epicentrul la 133 de kilometri vest de Patras. Seismul s-a produs la doar 10…