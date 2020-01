Cutremur mare în noaptea asta, resimțit în aproape toată țara. L-ai simțit? Orele 3 și 26 de minute. Un cutremur cu magnitudinea 5,3 s-a produs in noaptea de joi spre vineri, 31 ianuarie, anunța Institutul Național pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs la adancimea de 119 de kilometri, in Vrancea, la ora 3:26 și s-a simțit și in București, Chișinau, Ploiești, Braila, Sibiu. Unii oameni au ieșit din case. Mișcarea a fost brusca și de scurta durata.”Mi s-a parut ca s-a rupt casa, spune un cetațean din Blejoi – Prahova. Parca s-a rupt o grinda groasa a casei. Latrau cainii de parca venisera lupii”. Magnitudine, revizuita de INFP ramame de 5,3 grade pe Richter și… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

