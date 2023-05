Stiri pe aceeasi tema

- Romania, zguduita de un nou cutremur, luni dimineața. Unde a avut loc seismul și ce magnitudine a avut Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter a avut loc luni dimineața, in Arad, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit INCDFP,…

- Un cutremur cu magnitudinea 4.1 s-a produs, marti seara, in judetul Arad, la o adancime de 8,7 kilometri, potrivit Institutului pentru Fizica Pamantului. "In ziua de 23.05.2023, 19:15:30 (ora Romaniei), s-a produs in Crisana, Arad, un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 8.7 kilometri",…

- A fost cutremur, luni seara, la mica distanța de Arad. Seismul, cu o magnitudine de 4,6 grade pe scara Richter, s-a simțit in multe zone din județul Cluj. „In ziua de 22.05.2023, 20:46:43 (ora Romaniei), s-a produs in BANAT, ARAD un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.6, la adancimea de 15 km. Cutremurul…

- Un nou cutremur s-a produs, luni seara, in judetul Arad, avand magnitudinea 4.3, potrivit Institutului pentru Fizica Pamantului. Potrivit datelor preliminare publicate pe site-ul INFP, cutremurul a avut loc la ora 22:55:26 (ora Romaniei), in Crisana, judetul Arad. Seismul este unul…

