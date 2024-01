Cutremur Japonia. Femeie de 90 de ani, găsită sub ruine la 6 zile de la seismul devastator - Miracol absolut! Salvatorii au descoperit-o pe femeie sub daramaturile unei cladiri cu doua etaje din orașul Suzu. Nu mai puțin de 100 de salvatori au fost trimiși in acest oraș, care este unul dintre cele mai afectate de cutremurul din Japonia.Autoritațile din Japonia folosesc elicoptere pentru operațiuni de salvare și livreaza provizii in zonele izolate, deoarece multe drumuri in continuare nu pot fi folosite.Urmarile cutremurului sunt devastatoare. Peste 30 de mii de oameni au ajuns in adaposturile guvernamentale dupa ce și-au pierdut casele. De asemenea, aproximativ 23 de mii de gospodarii au ramas fara electricitate,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 90 de ani a fost gasita in viața sub daramaturi, la cinci zile dupa cutremurul devastator care a lovit centrul Japoniei, relateaza BBC.com. Salvatorii au descoperit-o pe femeie sub daramaturile unei cladiri cu doua etaje din orașul Suzu. Cutremurul cu magnitudinea de 7,5 a lovit…

- Caz uluitor in Japonia! O femeie in varsta de 90 de ani a fost gasita sub ruine, la cinci zile de la cutremurul care a distrus totul in jurul sau. Chiar daca șansele de supraviețuire scad pe masura ce zilele trec, salvatorii continua sa caute oameni prin ruine.

- O femeie in varsta de 80 de ani a fost gasita in viața sub ruinele unei case la peste 70 de ore de la seismul din Japonia, potrivit BBC, informeaza Mediafax.Femeia a fost gasita in ruinele casei ei din orașul Wajima. O femeie in varsta de 80 de ani a fost scoasa din daramaturile casei ei prabușite…

- Bilanțul victimelor cutremurului devastator de 7,6 grade pe Richter, care a lovit Japonia, a ajuns la 30 de morți și zeci de raniți. Seismul a distrus sute de cladiri și a surpat mai multe șosele. Peste 30 de mii de oameni au ramas in bezna dupa ce stalpii de inalta tensiune au fost puși la pamant.…

- O puternica mișcare seismica a framantat Japonia in prima zi a noului an, lasand in urma un uriaș impact asupra regiunii. Cu o magnitudine de 7,5, cutremurul a generat o alerta de tsunami de amploare pe intreaga coasta de vest a țarii. Autoritațile au reacționat rapid, emițand avertismente serioase…

- Luni, Japonia a fost zguduita de un cutremur de 5,7, urmat rapid de un al doilea de magnitudine semnificativa, de 7,5, conform Centrului Meteorologic Japonez. Seismul major, inregistrat la o adancime de 10 kilometri, a fost ulterior acompaniat de o replica de 6,2 in mai puțin de 10 minute. Ca urmare…

- Bilanțul victimelor cutremurului din China a crescut la 131 de morți și aproape 1.000 de raniți, iar salvatorii sapa printre daramaturi in condiții de temperaturi sub zero grade Celsius, scrie The Guardian. Seismul cu magnitudinea de 6,2 grade a avur loc luni la granița dintre provinciile Gansu și Qinghai.Miercuri…

- O femeie in varsta de 69 de ani si a pierdut viata, aseara, in urma unui incendiu izbucnit intr o casa din municipiul Dorohoi, potrivit stiripesurse.roFlacarile au fost observate de vecini, iar cand au ajuns pompierii ardeau bunurile dintr o camera si hol. Din pacate, femeia a fost gasita in camera…