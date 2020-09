Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, la ora 3.53, in județul Suceava, la adancimea de trei kilometri, relateaza mediafax.Citește și: Un barbat a vrut sa transmita pe Facebook live cum moare: compania i-a dat 'interdicție' pana…

- Un cutremur de mica adancime s-a produs duminica dimineața in județul Arad, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs la ora 8.44 in județul Arad aprox la mijlocul distantei dintre Silindia si Cuied. Acesta a avut magnitudinea de 2,2 grade pe…

- Un cutremur de mica adancime s-a produs, in aceastta dimineața, in județul Arad, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs la ora 8.44 in județul Arad. Acesta a avut magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter și s-a produs la adancimea de 3…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs duminica dimineața in județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 2,6 a avut loc la ora 5.40 in județul Buzau. Acesta s-a produs la adancimea de 117 kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter a avut loc, luni dimineața, in Romania, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismologii transmit ca acesta s-a produs la ora 1:22, in zona seismica Vrancea, Buzau. Seismul a avut loc la o adancime…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, duminica, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 90 km. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului...

- Un nou cutremur s-a produs joi seara in Banat, avand de aceasta data magnitudinea de 4,6 grade. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la ora 20:30:16 (ora Romaniei), fiind resimțit in Banat, in Mehedinți, Serbia și Bulgaria. Un prim seism a…

