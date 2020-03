Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Prefecturii Arad, Lucian Cozma, a declarat, pentru AGERPRES, ca majoritatea acestor persoane au venit din Italia. Conform sursei citate, cifra celor preluati de la punctele de trecere a frontierei este in dinamica, pentru ca toti cei care sosesc din asa-numitele "zone rosii"…

- Orașe din intreaga lume au ramas aproape pustii pe masura ce focarul de coronavirus se extinde, iar numarul de cazuri din Italia se marește de la ora la ora. Milano pare intrat in hibernare. De teama coronavirusului, numeroși locuitori stau in case. Dupa ce virusul a fost identificat pentru prima data…

- Un tanar, in varsta de aproximativ 30 de ani, din Curtuiusu Mare a sunat la 112 si a anuntat ca se sinucide. Autoritatile au plecat imediat spre locul indicat de tanar. Acesta a revenit in tara, aseara, din zona sudica a Italiei. La frontiera a completat toate formularele si a declarat ca nu a fost…

- Un tanar, in varsta de aproximativ 30 de ani, din Somcuta Mare a sunat la 112 si a anuntat ca se sinucide. Autoritatile au plecat imediat spre locul indicat de tanar. Acesta a revenit in tara, aseara, din zona sudica a Italiei. La frontiera a completat toate formularele si a declarat ca nu a fost intr-o…

- Teama ca s-ar putea imbolnavi de coronavirus ii face pe romani sa isi anuleze vacantele pe care le aveau deja programate.Cei mai multi renunta la concediile pe care si le planificasera in Italia, conform Antena 3. Oamenii se tem ca s-ar putea infecta cu virusul ucigas si merg in agentii…

- Compania aeriana nationala bulgara Bulgaria Air a anuntat anularea incepand de marti a tuturor zborurilor catre Milano, din cauza epidemiei de coronavirus din nordul Italiei, transmite agentia EFE, citata de Agerpres. ''Ca urmare a numeroaselor cazuri de coronavirus din Italia, Bulgaria Air anuleaza…

- Situatia neclara in care se afla romanii care in ultimele doua saptamani au sosit din zonele Italiei aflate acum in carantina creeaza a in randul celor aflati in aceasta situatie, dar si in cazul celor veniti din alte zone ale Peninsulei, nu doar teama de coronavirus, ci si frica de a nu fi tratati…

- Haos organizatoric pe aeroporturile din țara, unde sosesc zboruri din Italia. Deși oficialii s-au laudat ca totul este sub control, pasagerii care vin din zone afectate NU sunt plasați in carantina, iar informațiile pe care le transmit sunt contradictorii.In prima faza, controalele au fost facute empiric,…