Cutremur, in urma cu putin timp, in Romania. La numai cinci kilometri adancime

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP transmite ca azi, 24 aprilie, la ora 10:24:37 ora locala a Romaniei , s a produs in Oltenia, Gorj un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 4km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 103km NV…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2.0 grade a fost inregistrat, in judetul Mehedinti, la ora 00:01:36 ora locala a Romaniei . Epicentrul a fost localizat la coordonatele Lat 45.0198deg;N Lomg 22.7302deg;E, la opt kilometric adancime. Cutremurul s a produs la 115 km NV de Craiova, 141 km SV de Sibiu, 143…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2.2 a avut loc, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in judetul Valcea, la ora 03.53, la sapte kilometri adancime. Cutremurul a avut epicentrul la 33 km S de Sibiu, 93 km NV de Pitesti, 117 km V de Brasov, 133 km N de Craiova,…

- Un cutremur s-a produs in acesta seara in județul Bihor. Seismul a avut loc la o adancime de doar 2 km. ”In ziua de 01 Martie 2020, la ora 18:09:08 (ora locala a Romaniei), s-a produs in CRISANA, BIHOR un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 2km. Cutremurul s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc, duminica, in județul Bihor, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Potrivit INCDFP, seismul a avut loc la ora 18.09 in județul Bihor la adancimea de doi kilometri. Cutremurul…

- Cutremur in Romania. Un seism de 3 grade pe scara Richter a avut loc, duminica seara, in Crișana, Bihor. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs la ora 18:09, la o adancime de 5 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 45 km SE de Oradea, 84 km NE de Arad, 103 km SE de Debrecen, 110…

- Un seism cu magnitudinea de 2.2 grade a fost inregistrat, la ora 01:40:19 ora locala a Romaniei , in judetul Gorj, la numai sapte kilometri adancime. Cutremurul a avut epicentrul la 85 km SV de Sibiu, 115 km N de Craiova, 132 km NV de Pitesti, 164 km S de Cluj Napoca, 170 km E de Timisoara, 183 km V…

- Un seism cu magnitudinea de 2.2 a fost raportat, in urma cu putin timp, de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Conform sursei citate cutremurul a avut loc la ora 16.13, in judetul Gorj, la numia patru kilometri adancime.Epicentrul a fost localizat la 103 km NV de Craiova,…