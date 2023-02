Stiri pe aceeasi tema

- Cele 72 de ore critice pentru gasirea supraviețuitorilor cutremurelor din Turcia aproape ca s-au scurs. Bilantul mortilor din Turcia si Siria a depasit pragul de 11.200 si creste de la o ora la alta.

- Președintele Turciei a declarat stare de urgența pentru 3 luni in 10 provincii afectate de cele doua seisme majore, cu magnitudinea 7,8, respectiv 7,5 pe scara Richter. „Am decis sa declaram starea de urgența pentru a ne asigura ca activitatea de salvare și recuperare poate fi desfașurata rapid”, a…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,8 grade a lovit duminica noapte Turcia si Siria și a fost urmat, luni, in jurul pranzului, de un nou seism puternic, de 7,5 grade. Bilantul provizoriu indica mii de morți și raniți, iar autoritațile se așteapta ca numarul acestora sa creasca de la o ora la alta.

- Continue reading Ministerul Sanatații din Romania este solidar cu victimele cutremurului catastrofal care a provocat mii de decese și raniți in Turcia și in Siria și ofera sprijin autoritaților turce at Info real.

- ”Vreau, in primul rand, sa imi exprim solidaritatea fata de poporul turc si in acest moment cumplit. Nu ne putem feri de calamitatile naturale, dar este foarte important felul in care, in astfel de momente, unitatea si solidaritatea ne ajuta sa trecem peste ele”, a scris, luni, Mircea Geoana, pe Facebook.Secretarul…