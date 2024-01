Cutremur în România duminică dimineață. Seismul s-a resimțit în mai multe zone din țară Cutremur in Romania duminica dimineața. Seismul s-a resimțit in mai multe zone din țara. Unde s-a produs acesta? Un cutremur s-a produs in Romania duminici, 21 ianuarie, in zona seismica Vrancea, dar a fost resimțit in mai multe zone din țara. Cutremur cu magnitudine de 3,5 in Romania duminica dimineața Conform ultimelor informații, in ziua de 21 Ianuarie 2024, la ora 02:02:43 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adancimea de 133.5 km. Totodata, se pare ca seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 50km NV de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

