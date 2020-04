Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 4,3 s-a produs duminica dimineata, la ora locala 5:31, in Marea Neagra, la o adancime de 48 de kilometri, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs la 189 de kilometri est de Constanta,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs sambata dimineata, in judetul Buzau. Seismul a avut loc la ora 4.40,ora locala, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs joi dimineața in județul Vrancea, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Potrivit INCDFP, seismul a...

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 grade pe scara Richter s-a produs, marti, la ora locala 11:02, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Inca un cutremur a avut loc, joi dimineața, in Buzau, la cateva ore dupa seismul de 4,4 grade, inregistrat, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc, duminica, in județul Bihor, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Potrivit INCDFP, seismul a avut loc la ora 18.09 in județul Bihor la adancimea de doi kilometri. Cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, vineri dupa-amiaza, in zona Moldovei, in judetul Galati, informeaza Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (...

- Orele 3 și 26 de minute. Un cutremur cu magnitudinea 5,3 s-a produs in noaptea de joi spre vineri, 31 ianuarie, anunța Institutul Național pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs la adancimea de 119 de kilometri, in Vrancea, la ora 3:26 și s-a simțit și in București, Chișinau, Ploiești, Braila,…