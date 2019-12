Cutremur în Filipine: Cel puţin patru persoane decedate, printre care o fetiţă de 6 ani Cel putin patru persoane au murit, printre care o fetita de 6 ani, in cutremurul produs duminica in insula Mindanao, din sudul arhipelagului Filipinelor, o regiune in care s-au produs numeroase seisme soldate cu victime in ultimele luni, relateaza EFE.



Cutremurul a avut epicentrul la 56 de kilometri sud de orasul Davao - cel mai mare oras de pe insula Mindanao, a doua ca marime si cea mai sudica ce apartine Filipinelor - si s-a produs la o adancime de 53 de kilometri.



Potrivit Institutului Filipinez de Vulcanologie si Seismologie (Phivolcs), cutremurul a avut magnitudinea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

