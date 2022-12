Stiri pe aceeasi tema

- La granița dintre Serbia și Romania a avut loc, sambata la ora 13.01, un cutremur de pamant, a informat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului București. Cutremurul a avut magnitudinea 2,1, epicentrul fiind in Serbia, la granița cu Romania. Cutremurul s-a produs in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,1 a avut loc sambata in Serbia, la granița cu Romania, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un cutremur puternic s-a produs sambata dimineața in Romania, dar au fost afectate mai multe țari, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina, a anunțat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. In ziua de sambata, 17.12.2022, 07:42:58 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica…

- UPDATE: Magnitudinea cutremurului produs joi dimineata, la ora locala 6:50, in judetul Buzau, a fost revizuita din nou, de la 5,3 la 5,4, potrivit datelor publicate pe site-ul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). De asemenea, a fost revizuita si adancimea…

- Doua cutremure de pamant cu magnitudinea de 3,2 pe Scara Richter s-au produs astazi in zona seismica Vrancea, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismele au avut loc in judetele Vrancea si Buzau, la adancimi de 82, respectiv 143 de…

- Doua cutremure de pamant in zona Vrancea Foto : INCDFP. Doua cutremure de pamânt cu magnitudinea de 3.2 pe Scara Richter s-au produs astazi în zona seismica Vrancea, conform informațiilor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului.…

- Doua cutremure cu magnitudinea 3,2 pe Richer s-au produs in zona seismica Vrancea, judetele Vrancea si Buzau, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Primul seism s-a inregistrat la ora locala 2:01, in judetul Vrancea, la o adancime…

- Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc luni la ora 18.44 in județul Buzau.Acesta a avut magnitudinea 4 și s-a produs la adancimea de 140 de kilometri.Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Brașov (67 km), Ploiești (78 km), Bacau (115…