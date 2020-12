Cutremur după miezul nopții In ziua de 25 Decembrie 2020 la ora 02:15:31 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adancimea de 105km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 90km E de Brasov, 91km S de Bacau, 105km V de Galati, 106km NE de Ploiesti, 109km NV de Braila, 155km N de Bucuresti, 170km S de Iasi, 179km NE de Pitesti, 203km E de Sibiu, 213km SV de Chisinau. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 22 Decembrie 2020 la ora 00:21:53 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adancimea de 86km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 81km E de Brasov, 91km S de Bacau, 103km NE de Ploiesti,…

- In ziua de 20 Decembrie 2020 la ora 20:27:23 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 112km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 80km E de Brasov, 92km NE de Ploiesti, 103km S de Bacau,…

- In ziua de 05 Decembrie 2020 la ora 04:01:57 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 120km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 63km E de Brasov, 72km NE de Ploiesti, 120km S de Bacau, 125km…

- Cutremur in Romania azi-noapte! S-a simțit și in București. Cutremur cu magnitudinea 3,4 in zona seismica Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). In ziua de 19 noiembrie, la ora 04:02:46 s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur slab cu…

- Un cutremur cu magnitudine 3,1 s-a produs marți in judetul Vrancea, potrivit Mediafax. Seismul a fost la ora 11:42 la adancimea de 136 kilometri. Citește și: Mihai Tudose: Au mers Pic și Poc in inspecție prin spitale. Ce naiba au verificat ei? Cutremurul s-a produs in apropierea…

- In ziua de 08 Noiembrie 2020 la ora 05:30:50 (ora locala a Romaniei) s-a produs in MOLDOVA, NEAMT un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adancimea de 8km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 49km N de Bacau, 62km V de Iasi, 155km V de Chisinau, 157km SE de Chernivtsi,…

- In ziua de 12 Octombrie 2020 la ora 16:13:25 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 131km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 74km E de Brasov, 85km NE de Ploiesti, 109km S de Bacau, 118km…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs sambata, la ora 17.03, in județul Vrancea, la adancimea de 143 kilometri, transmite Mediafax.Seismul s-a produs la ora 17.03 in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, la adancimea de 143 kilometri. Cutremurul s-a…