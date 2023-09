Un cutremur devastator, cu magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter, a afectat centrul Marocului, facand oamenii sa iasa in graba in strada. Aproape 300 de persoane au murit, potrivit Ministerului marocan de Interne. Epicentrul seismului, care s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, a fost la 71 km sud-vest de Marrakech, la o […] The post CUTREMUR devastator in Maroc! Aproape 300 de morti si peste 150 de raniti! (VIDEO) first appeared on Ziarul National .