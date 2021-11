Cutremur devastator, de 6,1 grade, la granița Indiei cu Myanmar Potrivit Centrului National pentru Seismologie din India, seismul a avut loc la o adancime de 12 km, iar epicentrul sau a fost localizat la circa 140 km de Aizawl, in nord-estul Indiei.Cutremurul a fost resimtit la Chittagong, in Bangladesh, precum si in orasul Calcutta din estul Indiei, la circa 450 de km de Aizawl, conform relatarilor martorilor postate pe site-ul Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) si de internauti pe Twitter."Foarte puternic", a descris seismul, pe site-ul EMSC, unul dintre martori, aflat la Chittagong, un oras situat la circa 184 km vest de epicentrul cutremurului.Cutremurul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

