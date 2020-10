Cutremur de suprafata, in judetul Prahova, langa Valenii de Munte

Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur de magnitudine 3.2 pe scara Richter in judetul GiurgiuUn cutremur cu magnitudinea 3.2 a fost inregistrat, in dimineata zilei de 4 octombrie, la ora 05:51:18 ora locala a Romaniei , in judetul Giurgiu, la adancimea de cinci kilometri adancime. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter s-a produs duminica dupa-amiaza in județul Vrancea.Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 14.11 și a avut magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter, potrivit mediafax.ro.…

- Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 17.00, in judetul Buzau. Citeste si: Cutremur de suprafata in Romania Seismul s-a produs la adancimea de 114 kilometri si a avut magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter. Cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea 2.3 a fost inregistrat in aceasta noapte, la ora 00:46:18 ora locala a Romaniei , in judetul Vrancea. Seismul a fost localizat la adancimea de 78 km.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cutremurul s a produs 76 km E de Brasov, 91…

- Un cutremur cu magnitudinea ml 2.6 a fost inregistrat, in aceasta dimineata, la ora 05.40, in judetul Buzau. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul a avut epicentrul la coordonatele 45.51 N ; 26.26 E la 117 kilometri adancime.Cutremurul s a produs la…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs miercuri in județul Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 12.03 in județul Vrancea. Acesta a avut o magnitudine de 3,1 grade pe scara Richter și a…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe scara Richter s-a produs luni seara la ora locala 18:45 in judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc la o adancime de 149 km in apropierea urmatoarelor orase: 65…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.5 a fost inregistrat, in judetul Vrancea, la orele 23.02, la adancimea de 141 kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul, de intensitate I, a fost localizat la coordonatele Latidudine 45.6877deg;N Longitudine 26.7432deg;E.Epicentrul…