Cutremur de pământ, de 6,1 pe Richter Seismul, care a fost resimtit in districtul Tolikara si a avut loc la putin timp dupa ora locala 11.00, a durat aproximativ cinci secunde si a cauzat panica in randul locuitorilor, multi dintre ei iesind cladirile in care se aflau.



In urma seismului nu au fost semnalate victime si pagube materiale imediate, potrivit Agerpres.



Acest seism nu are potentialul de a provoca un tsunami, precizeaza sursa citata.



Papua Noua Guinee, una dintre cele mai sarace tari din lume, a fost grav afectata la inceputul acestui an de un puternic seism cu magnitudinea de 7,5, produs pe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

