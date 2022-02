Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, la ora 18:29:57 (ora locala a Romaniei), s-a produs in CENTRAL AFGHANISTAN un cutremur mediu cu magnitudinea mb 4.9, la adancimea de 40km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 199km SV de Mazar-e Sharif.

- Cutremurul, care a avut magnitudinea de 3,8 grade, s-a produs la o adancime de 123 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 77 km E de Brasov, 89 km NE de Ploiesti, 105 km S de Bacau, 115 km V de Galati, 116 km V de Braila, 140 km N de Bucuresti, 162 km NE de Pitesti, 185…

- "Va fi un cutremur cu o magnitudine de peste 7, cu efecte puternice, insa acest lucru depinde de o multitudine de factori și parametri, precum: ora, anotimpul, locația, epicentrul, unde ii va prinde pe oameni, la serviciu, acasa, la școala etc. De exemplu, la cutremurul din 4 martie 1977, au cazut multe…

- Doua cutremure in Romania, in ziua de Boboteaza. De la inceputul anului au fost 8 cutremure! Joi, 6 ianuarie, chiar in ziua in care romanii au sarbatorit Boboteaza, au avut loc in Romania doua cutremure. Potrivit INFP, primul cutremur a avut loc in ziua de 06 Ianuarie 2022 la ora 15:19, in zona seismica…

- Astazi, la ora 15:07:16, s-a produs in zona seismica Vrancea-Buzau, un cutremur cu magnitudinea 3.4 The post Astazi, la ora 15:07:16, s-a produs in zona seismica Vrancea-Buzau, un cutremur cu magnitudinea 3.4 first appeared on Partener TV .

- Un seism cu magnitudinea de 5.5 a avut loc, duminica seara, in apropiere de insula Creta, din Grecia, fara a fi raportate pentru moment victime sau pagube, a anuntat institutul grec de geodinamica.Centrul european mediteranean de seismologie EMSC a raportat initial o magnitudine de 6.Institutul grec…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta dimineata in Grecia. Potrivit specialistilor INFP, in ziua de 18 Decembrie 2021, la ora 07:16:36 ora locala a Romaniei , s a produs in CENTRAL MEDITERRANEAN SEA un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.4, la adancimea…

- Seismul, cu intensitatea II, a avut loc la o adancime de 103 kilometri in apropierea urmatoarelor orase: 69 km est de Brasov, 80 km nord-est de Ploiesti, 113 km sud de Bacau, 122 km vest de Braila, 122 km vest de Galati si 132 km nord de Bucuresti.De la inceputul lunii decembrie, in Romania s-au produs…