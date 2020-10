Cutremur de joasă adâncime care s-a simţit şi la 74 kilometri vest de Iaşi Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 12 kilometri este de Bacau, 74 sud vest de Iasi, 143 kilometri vest de Chisinau, 149km nord vest de Galati, 155km nord est de Brasov, 164km nord vest de Braila, 197k kilometric vest de Tiraspol, 201 kilometru nord est de Ploiesti, 205 kilometri sud vest de Chernivtsi, 242 kilometri nord este de Sibiu. S-a simtit destul de puternic, inclusiv cu zgomot, vuiet. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

