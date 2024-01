Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs duminica, la ora 2:02, in zona seismica Vrancea , judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 133,5 kilometri (km) in apropierea urmatoarelor orase: 50 km nord-vest de Buzau, 60 km vest de Focsani, 65 km sud-est de Sfantu-Gheorghe, 68 km est de Brasov, 72 km nord-est de Ploiesti. De la inceputul lunii ianuarie, in Romania s-au inregistrat in total 22 cutremure, cu magnitudini cuprinse intre 2,1 si 4,3 pe Richter. Anul trecut, cea mai…