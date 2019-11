Cutremur, de adancime, in aceasta noapte in Romania. Distanta de la epicentru la marile localitati

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 pe scara Richter s-a produs marti seara, la ora locala 23:23, in zona seismica Vrancea, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Acesta a fost cel de-al patrulea seism din ultimele 24 de ore. Seismul s-a produs la o adancime de…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 s-a produs, marti noapte, in judetul Buzau, la o adancime de 127 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), in 29 octombrie, la ora 23:23, s-a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, un cutremur cu magnitudinea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.8 grade a avut loc, in ziua de 29 octombrie 2019, la ora 23:23:03 ora locala a Romaniei in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la adancimea de 127km.Potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe scara Richter s-a produs marti dimineata, la ora locala 4:32, in zona seismica Vrancea (judetul Buzau), informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs la o adancime de 170 km in apropierea urmatoarelor orase:…

- Un cutremur mare a avut loc azi dimineata in Romania, la ora 04:32 (ora locala a Romaniei), in zona seismica Vrancea. In ziua de 29 Octombrie 2019 s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3.4, la adancimea de 170km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 65km E de Brasov, 93km N de Ploiesti,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs luni dimineata, la ora locala 6:40, in zona seismica Vrancea (judetul Vrancea), informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs la o adancime de 110 km in apropierea urmatoarelor orase: 90…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs luni dimineata, la ora locala 6:40, in zona seismica Vrancea (judetul Vrancea), informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), potrivit Agerpres. Seismul s-a produs la o adancime de 110 km…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.0 grade a avut loc, in aceasta noapte, la ora 22:16:42 ora locala a Romaniei, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau.Potrivit specialistilor de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului hipocentrul a fost inregistrat la la adancimea de 118km.Conform…