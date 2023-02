Stiri pe aceeasi tema

- ︎Momentele terifiante, cu blocurile prabușite in Turcia, in urma cutremurul puternic de luni dimineața , au fost difuzate media turce și pe rețelele sociale. Potrivit Ministerului de Interne, mai multe provincii sunt afectate, iar numeroase cladiri au fost puse la pamant. Tevfik Temelli caddesi arilar…

- Seismul de 7,8 grade pe scara Richter s-a produs luni dimineața, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep. Bilanțul victimelor este de cel puțin 76 de decese și peste 500 de raniți. Cutremurul a fost resimțit puternic și in Siria, unde au fost anunțate 50…

- Un cutremur foarte puternic, cu magnitudinea de moment evaluata de USGS la 7,8 s-a produs luni dimineata devreme, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep, in apropiere de granita cu Siria. Regiunea sudica Gaziantep este unul dintre principalele centre industriale…

- Cel puțin 53 persoane au murit in urma unui cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade care a lovit sudul Turciei, luni, 6 februarie. Seismul și cele 32 de replici s-au resimțit și in Siria, unde au fost anunțate 42 de decese, relateaza CNN , BBC , The Guardian și Bild . Autoritațile turce au confirmat,…

- Cel puțin 53 persoane au murit in urma unui cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade care a lovit sudul Turciei, luni, 6 februarie. Seismul și cele 32 de replici s-au resimțit și in Siria, unde au fost anunțate 42 de decese, relateaza CNN , BBC , The Guardian și Bild . Autoritațile turce au confirmat,…

- Cel puțin 17 persoane au fost ucise in Turcia in urma unui puternic cutremur cu magnitudinea de 7,8 gtade pe scara Richter, potrivit CNN . Cutremurul s-a produs in sudul țarii luni la primele ore ale zilei. Zeci de cladiri au cazutm iar oamenii au ierșit pe strazi in timp ce replicile s-au simțit in…

- Statul, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, va preluat 75% din actiunile companiei, devenit astfel actionar majoritar al companiei. „Am fost instiintati de inceperea acestei proceduri, pana la preluarea oficiala va fi un proces pe care va trebui sa il parcurgem, nu stim exact…

- Romanii consuma pește mai mult in import decat autohton, de la crap din Bulgaria și Ungaria, pana la pastrav din Turcia și Italia. Doar 25% din consum reprezinta pește autohton, restul pana la 140.000 de tone pe an reprezentand importuri, susțin oficialii de la Ministerul Agriculturii. „Din consumul…