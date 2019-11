Cutremur de 6,4 în Albania, cel mai puternic din ultimii 20 de ani Un cutremur cu magnitudinea 6,4 a lovit Albania în primele ore ale zilei de marti. Având epicentrul în apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs în tara în ultimii 20 de ani, informeaza DPA, citata de Agerpres.

Seismul a avut loc la ora 3.54 (2.54 GMT) la o adâncime de 10 kilometri, chiar la nord de orasul de coasta Durres, care este situat la aproximativ 25 de kilometri vest de Tirana, conform Institutului de geofizica al Statelor Unite (USGS).

Potrivit datelor USGS, în ultimii 20 de ani, tara a fost lovita de un singur… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

