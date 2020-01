CUTREMUR de 5,2 grade, vineri dimineaţa, în România! Seismul s-a resimţit şi în Capitală Un seism puternic s-a produs, vineri dimineata, la ora 03:26:46, in Romania. Potrivit INFP, seismul ar fi avut magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter si epicentrul in Vrancea. Inițial, magnitudinea cutremurului a fost estimata la 5,4 și adancimea la 126 de km, dar ulterior datele au fost actualizate.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 90 km est de Brașov, 93 km sud de Bacau, 104 km nord-est de Ploiesti, 105 km vest de Galați, 108 km NV de Braila, 153 km nord de București, 171 km sud de Iași, 178 km N-E de Pitești, 203 km est de Sibiu, 214 km sud-vest de Chișinau.Este cel… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

