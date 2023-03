Cutremur de 4,4 în regiunea Umbria din Italia Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 a avut loc in Italia joi dupa-amiaza, conform Institutului Național de Geofizica și Vulcanologie din aceasta țara, citat de Rotalianul.com. Seismul s-a produs la 16.05, ora Italiei, cu epicentrul in localitatea Umbertide din provincia Perugia, in Umbria, dar a fost resimțit de oameni in tot centrul Italiei. Pompierii au anunțat ca nu au fost inregistrate victime sau daune materiale. Potrivit INGV, cutremurul a avut loc la o adancime de 10 kilometri, iar localitațile cele mai apropiate de epicentruau fost: Perugia, Arezzo, Foligno, Fano, Pesaro, Terni, Siena,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

