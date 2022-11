Stiri pe aceeasi tema

- Circa 20 de persoane au murit, iar cel putin 300 au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,6 care s-a produs luni in provincia Java de Vest din Indonezia, conform unui reprezentant al autoritatilor locale, transmit agentiile Reuters si AFP. Herman Suherman, reprezentant guvernamental din localitatea…

- In ziua de 18 noiembrie, la ora 15:37:09 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Sumatra de Sud, Indonezia un cutremur puternic cu magnitudinea mb 6.2, la adancimea de 10km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 132km SV de Bengkulu.Cutremur de 7,3 grade in IndoneziaAnul trecut, un cutremur…

- Italia a fost trezita de un cutremur puternic in aceasta dimineața. Seismul cu magnitudinea de 5,7 a avut loc la ora 7.00 in marea Adriatica, intre Croația si Italia, in apropiere de regiunea Marche.

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 5,6 care s-a produs la adancime mica a lovit miercuri dimineata vestul Nepalului, provocand moartea a cel putin cinci persoane, potrivit autoritatilor locale. Seismul s-a simțit pana la New Delhi.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,5 grade pe Richter, s-a produs, joi dimineata, la ora locala 6:50, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 168,9…

- In dimineața zilei de duminica, 11 septembrie 2022, s-a inregistrat un nou cutremur in Vrancea, cu magnitudinea 3,4 pe scara Richter. Evenimentul a fost anunțat de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs la o adancime de circa 115 kilometri,…

- Bilantul seismului care a lovit sud-vestul Chinei in ziua de luni a urcat la 74 de morti, iar peste 250 de persoane au fost ranite, a raportat miercuri presa de stat chineza, citata de DPA. Alte 26 de persoane sunt in continuare disparute la doua zile dupa acel cutremur de pamant. Un seism cu magnitudinea…

- Cel putin opt persoane si-au pierdut viata si noua au fost ranite in urma unui seism produs in noaptea de duminica spre luni in estul Afganistanului, in apropierea frontierei cu Pakistanul, a precizat guvernul afgan, potrivit AFP si Reuters. ”Un cutremur s-a produs la ora 02:30 noaptea trecuta in provinciile…