- Un cutremur s-a produs, marți dimineața, la ora 8.26, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut magnitudinea de 3,6 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la o adancime de 140 de kilometri…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe Richter a avut loc marți dimineața, la ora locala 8:26, in zona seismica Vrancea, județul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), scrie Agerpres.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe Richter a avut loc marti dimineata Foto arhiva: INCDFP. Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe Richter a avut loc marti dimineata, la ora locala 8:26, în zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare…

- Un cutremur slab a fost inregistrat la ora 00.20 ora locala a Romaniei , in Buzau.Un cutremur de magnitudinea 2,3 pe scara Richter a avut loc in aceata noapte la ora locala 00.20 in zona seismica Vrancea, Buzau, la adancimea de 120 kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, la ora locala 0:13, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la o adancime de 121 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul s-a…

- Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs vineri dimineata, la ora locala 2:59, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la o adancime de 77 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter a avut loc vineri dimineața in județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc vineri dimineața, la ora 5.37, in județul Buzau, zona seismica Vrancea. Incepe…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs luni dimineata, la ora locala 8:41, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 137 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc in apropierea…