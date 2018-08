Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 pe scara Richter a avut loc, in noaptea de marți spre miercuri, la ora 01:02, in judetul Buzau, conform INFP. Seismul s-a produs la o adancime 129 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea orașelor Nehoiu(32km), Buzau(47km), Covasna(54km), Ramnicu Sarat(55km),…

- UPDATE: Un cutremur cu magnitudinea de 3,1, s-a produs, miercuri, in judetul Vrancea. Acesta fiind al doilea pe ziua de azi. Cutremur a avut loc la o adancime de 73 de kilometri. Un cutremur de 2.5 grade pe Richter a avut in miercuri dimineata, la ora 5,500 in zona seismica Vrancea.…

- Un cutremur violent a avut loc in aceasta noapte in apropierea peninsulei Kamceatka. Din primele informatii seismul a avut o magnitudine de 6,1 grade pe scara Richter, epicentrul fiind localizat la o adancime de 60 km si o distanta de 93 km de Ozernovskiy, Rusia, 117 km de Petropavlovsk Kamchatskiy…

- Un seism cu magnitudinea preliminara de 5,5 grade s-a produs luni dimineata in Marea Mediterana, in largul coastelor de sud-vest al Greciei, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Un seism cu magnitudinea preliminara de 5,5 grade s-a produs luni dimineata in Marea Mediterana,…

- Cutremur in Romania. Potrivit INCDFP, un cutremurul s-a produs, marti dupa-amiaza, in judetul Buzau. Seismul cu magnitudinea de 3,3 grade a avut loc la ora 16:31:17, fiind inregistrat la o adancime de 170 de kilometri. Ultimul cutremur din judetul Buzau a avut loc in 13 iunie si a avut magnitudinea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade s-a produs, marti, in judetul Buzau, la o adancime de 170 de kilometri. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta ca seismul a avut loc la ora 16.31.Potrivit INCDFP, un cutremul s-a produs, marti dupa-amiaza,…

- Cutremurul din Vrancea a avut loc la ora 21;24, la adancimea de 70 de kilometri. Cel din Buzau s-a produs la ora 18:33, la o adancime de 136 de kilometri. Cel mai puternic cutremur de la inceputul acestui an s-a produs in 25 aprilie. Seismul a avut magnitudinea 4,6.

- 1.600 de case din nord-estul Chinei au fost distruse sau afectate de un cutremur. Pana acum nu au fost semnalate victime. Seismul cu magnitudinea 5,7 s-a produs la o adancime de numai 13 kilometri.