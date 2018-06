Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,0 pe scara Richter s-a inregistrat miercuri seara la cinci kilometri vest de municipiul Sabana Grande de Boya, in sud-estul Republicii Dominicane, fara sa existe deocamdata informatii despre victime sau pagube materiale, relateaza EFE. Potrivit Serviciului…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat in aceasta dimineata, ora 06:38, un cutremur in Zona seismica Vrancea. Seismul a avut o magnitudine de 2.3 pe scara Richter, la adancimea de 64km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: Onesti 41km…

- Cutremur cu magnitudine de aproape 5 in Namibia, aproape de suprafata terestra, astfel ca s-a simtit destul de puternic. In Romania, doua cutremure cu aceeași magnitudine, respectiv 2,6 grade pe scara Richter, au avut loc intr-un interval de doar 4 ore, in Romania.

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade a avut loc miercuri in nord-estul Afganistanului, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Cutremurul s-a produs la ora locala 15.11 (12.41, ora Romaniei), in zona Ishkashim (regiunea Badakhshan), in nord-estul Afganistanului. Epicentrul…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs miercuri in Papua Noua Guinee, in sud-vestul Oceanului Pacific, a anuntat Institutul American de Geofizica (USGS), citat de Reuters. In urma seismului nu au fost semnalate victime si pagube materiale imediate. Cutremurul a avut loc la o adancime…

- In imaginile postate pe retelele de socializare se poate vedea insa cum cutremurul a produs avarii semnificative unui numar mare de case. Un cutremur de magnitudinea 5.2 pe scara Richter a afectat provincia Adiyaman din sud-estul Turciei. Au fost ranite 39 de persoane iar unele cladiri au fost avariate,…

- UPDATE: Un cutremur cu magnitudine 2.3 s-a inregistrat si in zona Vrancea, pe 8 aprilie, anunta INFP. Cutremurul a avut loc la o adancime de 130,9 de kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: Sinaia (41 kilometri), Ploiesti (58 kilometri), Covasna (54 kilometri) si Buzau (63 kilometri).Cel…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter s-a produs, sambata dimineața, in Papua Noua Guinee, conform Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Este al doilea seism de peste 6 grade care lovește statul insular in doar doua zile, dupa ce, vineri, țara a fost zguduita…